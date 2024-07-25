Сильченко Сергей Семёнович
Место рождения
Дата рождения25.09.1902 ст.
Дата смерти1943
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1902 ст.
Рождение ребёнка
14.11.1925
Дочь: Сильченко Любовь Сергеевна
Мать ребёнка: Сильченко Анна Кузьминична
Рождение ребёнка
02.10.1928
Сын: Сильченко Максим Сергеевич
Мать ребёнка: Сильченко Анна Кузьминична
Рождение ребёнка
26.07.1931
Дочь: Сильченко Прасковья Сергеевна
Мать ребёнка: Сильченко Анна Кузьминична
Смерть
1943