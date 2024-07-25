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Сильченко Сергей Семёнович

Место рождения

Печенюги, Чернігівська область

Дата рождения

25.09.1902 ст.

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1902 ст.

Отец: Сильченко Семён Кириллович

Мать: Сильченко Варвара Демидовна

Печенюги, Чернігівська область
Рождение ребёнка
14.11.1925

Дочь: Сильченко Любовь Сергеевна

Мать ребёнка: Сильченко Анна Кузьминична

Рождение ребёнка
02.10.1928

Сын: Сильченко Максим Сергеевич

Мать ребёнка: Сильченко Анна Кузьминична

Печенюги, Чернігівська область
Рождение ребёнка
26.07.1931

Дочь: Сильченко Прасковья Сергеевна

Мать ребёнка: Сильченко Анна Кузьминична

Смерть
1943

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