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Швалов Григорий Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.12.1927

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.11.1955

Дочь: Швалова Надежда Григорьевна

Мать ребёнка: Швалова Александра Самсоновна

Рождение ребёнка
02.10.1958

Сын: Швалов Сергей Григорьевич

Мать ребёнка: Швалова Александра Самсоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Швалов Александр Григорьевич

Мать ребёнка: Швалова Александра Самсоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Швалов Геннадий Григорьевич

Мать ребёнка: Швалова Александра Самсоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Швалов Андрей Григорьевич

Мать ребёнка: Швалова Александра Самсоновна

Смерть
Неизвестно
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