Швалов Григорий Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.12.1927
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1927
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.11.1955
Дочь: Швалова Надежда Григорьевна
Мать ребёнка: Швалова Александра Самсоновна
Рождение ребёнка
02.10.1958
Сын: Швалов Сергей Григорьевич
Мать ребёнка: Швалова Александра Самсоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Швалов Александр Григорьевич
Мать ребёнка: Швалова Александра Самсоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Швалов Геннадий Григорьевич
Мать ребёнка: Швалова Александра Самсоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Швалов Андрей Григорьевич
Мать ребёнка: Швалова Александра Самсоновна
Смерть
Неизвестно