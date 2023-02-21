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(Лукина) Елена Викторовна
(Лукина) Елена Викторовна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1957
Пол
Женский
Отец
Лукин Виктор Николаевич
1929 г.р.
Мать
Лукина (Вострякова) Тамара Ивановна
1934 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НД
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1957
Отец:
Лукин Виктор Николаевич
Мать:
Лукина Тамара Ивановна
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