Печугина Александра Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Печугина Александра Дмитриевна

Место рождения

Кандусы

Дата рождения

1834 ст.

Дата смерти

19.03.1919

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ПК
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Место
Комментарий
Рождение
1834 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Кандусы
Смерть
19.03.1919
Кандусы
ГАВО ф Р-1712 о2 д219 стр. 38 - 38 об
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