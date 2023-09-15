Нужнов Константин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нужнов Константин

Место рождения

поселок Амурский, Кизильского р-на, Верхнеуральского уезда

Дата рождения

05.06.1891

Дата смерти

08.10.1976

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ВН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1891

Отец: Нужнов Порфирий

Мать: не указана

поселок Амурский, Кизильского р-на, Верхнеуральского уезда
ныне Брединский р-н Челябинской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
08.10.1976
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