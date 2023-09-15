Нужнов Константин
Место рожденияпоселок Амурский, Кизильского р-на, Верхнеуральского уезда
Дата рождения05.06.1891
Дата смерти08.10.1976
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.06.1891
Отец: Нужнов Порфирий
Мать: не указана
поселок Амурский, Кизильского р-на, Верхнеуральского уезда
ныне Брединский р-н Челябинской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
08.10.1976