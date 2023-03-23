Полякова Анисия Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полякова Анисия Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.07.1912 ст.

Сын: Поляков Иван Александрович

Отец ребёнка: Поляков Александр Александрович

Шалоболино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
30.07.1912 ст.

Сын: Поляков Лука Александрович

Отец ребёнка: Поляков Александр Александрович

Шалоболино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
07.09.1913 ст.

Сын: Поляков Иосиф Александрович

Отец ребёнка: Поляков Александр Александрович

Рождение ребёнка
12.09.1915 ст.

Дочь: Людмила Александровна

Отец ребёнка: Поляков Александр Александрович

Шалоболино, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Поляков Александр Александрович

Смерть
Неизвестно