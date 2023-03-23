Полякова Анисия Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.07.1912 ст.
Сын: Поляков Иван Александрович
Отец ребёнка: Поляков Александр Александрович
Рождение ребёнка
30.07.1912 ст.
Сын: Поляков Лука Александрович
Отец ребёнка: Поляков Александр Александрович
Рождение ребёнка
07.09.1913 ст.
Сын: Поляков Иосиф Александрович
Отец ребёнка: Поляков Александр Александрович
Рождение ребёнка
12.09.1915 ст.
Дочь: Людмила Александровна
Отец ребёнка: Поляков Александр Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно