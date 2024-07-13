Гизатуллин Ирек Кадырович 1950 — найти родственников по фамилии на Familio
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Гизатуллин Ирек Кадырович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1950

Пол

Мужской

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1950

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гизатуллина (Лепихина) Мария Александровна

Рождение ребёнка
11.01.1974

Сын: Гизатуллин Артур Ирекович

Мать ребёнка: Гизатуллина (Лепихина) Мария Александровна

Рождение ребёнка
1977

Сын: Гизатуллин Вадим Ирекович

Мать ребёнка: Гизатуллина (Лепихина) Мария Александровна

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