Гизатуллин Ирек Кадырович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1950
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1950
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.01.1974
Сын: Гизатуллин Артур Ирекович
Мать ребёнка: Гизатуллина (Лепихина) Мария Александровна
Рождение ребёнка
1977
Сын: Гизатуллин Вадим Ирекович
Мать ребёнка: Гизатуллина (Лепихина) Мария Александровна