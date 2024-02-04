Шкода Вадим Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шкода Вадим Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.10.1971

Пол

Мужской

Отец

Мать

1951 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1971

Отец: Шкода Алексей

Мать: Горб-Шкода Елена Петровна

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