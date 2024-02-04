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Шкода Вадим Алексеевич
Шкода Вадим Алексеевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
24.10.1971
Пол
Мужской
Отец
Шкода Алексей
Мать
Горб-Шкода Елена Петровна
1951 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1971
Отец:
Шкода Алексей
Мать:
Горб-Шкода Елена Петровна
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