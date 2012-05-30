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Баранов Михаил Дмитриевич

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

30.05.2012

Пол

Мужской

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.2012

Отец: Баранов Дмитрий Михайлович

Мать: Баранова Ирина Алексеевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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