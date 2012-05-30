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Баранов Михаил Дмитриевич
Баранов Михаил Дмитриевич
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Древо
Место рождения
Санкт-Петербург
, город федерального значения Санкт-Петербург
Дата рождения
30.05.2012
Пол
Мужской
Отец
Баранов Дмитрий Михайлович
1980 г.р.
Мать
Баранова (Безобразова) Ирина Алексеевна
1981 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.05.2012
Отец:
Баранов Дмитрий Михайлович
Мать:
Баранова Ирина Алексеевна
Санкт-Петербург
, город федерального значения Санкт-Петербург
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