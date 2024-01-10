Мошканов Пимен Матвеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМошканов Пимен Матвеевич

Мошканов Пимен Матвеевич

Место рождения

хутор Семидзяки, Витебская обл.

Дата рождения

1883

Дата смерти

1946

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1895 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: не указан

Мать: не указана

хутор Семидзяки, Витебская обл.
Рождение ребёнка
12.06.1920

Дочь: Голубцова Мария Пименовна

Мать ребёнка: Мошканова Анастасия

д.Стриганцы, Витебская обл.
Рождение ребёнка
1922

Дочь: Вера

Мать ребёнка: Мошканова Анастасия

д.Стриганцы, Витебская обл.
Рождение ребёнка
1923

Сын: Мошканов Василий

Мать ребёнка: Мошканова Анастасия

д.Стриганцы, Витебская обл.
Рождение ребёнка
1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мошканова Анастасия

Таболич
Рождение ребёнка
1931

Сын: Мошканов Степан

Мать ребёнка: Мошканова Анастасия

д.Стриганцы, Витебская обл.
Рождение ребёнка
1939

Дочь: Галина

Мать ребёнка: Мошканова Анастасия

д.Стриганцы, Витебская обл.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мошканова Анастасия

Военная служба
Неизвестно
Мошканов Пимен Матвеевич Картотека военнопленных — Военнопленные — Дата рождения 1883 Должность/Звание унтер-офицер Воинская часть 3-й пехотный полк Тип документа Карточки военнопленных Архив Российский Государственный Военно-исторический архив Фонд Картотека бюро учета потерь в Первой мировой войне (пленные) Шкаф без номера Ящик 5149-А-Я
Смерть
1946
Похороны
Неизвестно
д.Стриганцы, Витебская обл.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close