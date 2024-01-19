Серазиева (Гимадеева) Карима — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Серазиева (Гимадеева) Карима

Место рождения

Кукче-Верези, Арский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

25.09.1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1895

Отец: Гимадеев Хуснутдин

Мать: Гимадеева Шамсия

Кукче-Верези, Арский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1918

Дочь: Рахиля

Отец ребёнка: Серазиев Багаутдин

Рождение ребёнка
10.06.1925

Дочь: Гарифуллина Бану

Отец ребёнка: Серазиев Багаутдин

Арск, Арский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Багаутдинов Нурислав

Отец ребёнка: Серазиев Багаутдин

Смерть
Неизвестно
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