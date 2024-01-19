Серазиева (Гимадеева) Карима
Место рождения
Дата рождения25.09.1895
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1895
Отец: Гимадеев Хуснутдин
Мать: Гимадеева Шамсия
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Рахиля
Отец ребёнка: Серазиев Багаутдин
Рождение ребёнка
10.06.1925
Дочь: Гарифуллина Бану
Отец ребёнка: Серазиев Багаутдин
Арск, Арский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Багаутдинов Нурислав
Отец ребёнка: Серазиев Багаутдин
Смерть
Неизвестно