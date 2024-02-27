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Сонин Иван Евдокимович

Место рождения

Павловское, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

Около 1849 ст.

Дата смерти

1851 ст.

Пол

Мужской

Отец

С 1801 по 1804 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Рождение
Около 1849 ст.

Отец: Сонин Евдоким Артемович

Мать: не указана

Павловское, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Год рождения 1849 указан по данным Ревизских Сказок №10 от 8 апреля1858г_с.Павловское, где указан возраст 1 год по РС №9. От первой жены отца. Архив ГАТО (Тамбов) Ф-12.Оп.1.Д1987 Л39. Семья №№71-66.
Смерть
1851 ст.
Павловское, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область

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