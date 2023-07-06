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Марченкова Светлана Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.02.1967

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1967

Отец: Зайцев Виктор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1989

Дочь: Шевелева Ирина Вячеславовна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
06.03.2001

Дочь: Марченкова Алина Вячеславовна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
2010

Дочь: Марченкова Дарья Вячеславовна

Отец ребёнка: не указан