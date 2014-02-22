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Штанников Макар Антонович

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Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

22.02.2014

Пол

Мужской

Добавил:

ЮТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.2014

Отец: Штанников Антон Андреевич

Мать: Александрова Наталья Валерьевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург