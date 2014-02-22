Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Штанников Макар Антонович
Штанников Макар Антонович
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Санкт-Петербург
, город федерального значения Санкт-Петербург
Дата рождения
22.02.2014
Пол
Мужской
Отец
Штанников Антон Андреевич
1985 г.р.
Мать
Александрова Наталья Валерьевна
1988 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮТ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.2014
Отец:
Штанников Антон Андреевич
Мать:
Александрова Наталья Валерьевна
Санкт-Петербург
, город федерального значения Санкт-Петербург
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь