Коновалова (Морозова (Павлова По Первому Мужу)) Анастасия (Надежда)
Место рождения
Дата рождения29.03.1916
Дата смерти19.07.2013
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1916
Отец: Морозов Гурий
Мать: не указана
Бракосочетание
18.05.1944
Муж: Коновалов Моисей
Рождение ребёнка
03.06.1946
Дочь: Елена
Отец ребёнка: Коновалов Моисей
Рождение ребёнка
05.12.1948
Отец ребёнка: Коновалов Моисей
Тулун, город Тулун, Иркутская область
Смерть
19.07.2013
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
кладбище Марково