Коновалова (Морозова (Павлова По Первому Мужу)) Анастасия (Надежда) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коновалова (Морозова (Павлова По Первому Мужу)) Анастасия (Надежда)

Место рождения

Борищево, Перемышльский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

29.03.1916

Дата смерти

19.07.2013

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1916

Отец: Морозов Гурий

Мать: не указана

Борищево, Перемышльский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
18.05.1944

Муж: Коновалов Моисей

Рождение ребёнка
03.06.1946

Дочь: Елена

Отец ребёнка: Коновалов Моисей

Рождение ребёнка
05.12.1948

Сын: Коновалов Валерий Jr.

Отец ребёнка: Коновалов Моисей

Тулун, город Тулун, Иркутская область
Смерть
19.07.2013
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
кладбище Марково
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