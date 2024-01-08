Боронин ДЕНИС
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Боронина ЕЛИЗАВЕТА
Мать ребёнка: Боронина ОЛЬГА
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Боронин ГОРДЕЙ
Мать ребёнка: Боронина ОЛЬГА
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Боронин ВЛАДИСЛАВ
Мать ребёнка: Боронина ОЛЬГА
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Боронина ОЛЬГА