Бахтияров Кантимер
Место рожденияс.Б.Рыбушкино.Курмышенск.уезда
Дата рождения1738
Дата смерти1789
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738
Отец: Бахтияр
Мать: не указана
с.Б.Рыбушкино.Курмышенск.уезда
Рождение ребёнка
1773
Сын: Кантимера Сын Бикбай
Мать ребёнка: Зибайка
Рождение ребёнка
1777
Мать ребёнка: Зибайка
Рождение ребёнка
1789
Сын: Кантимера Сын Мрясь (Мирас)
Мать ребёнка: Зибайка
Смерть
1789