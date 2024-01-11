Бахтияров Кантимер — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бахтияров Кантимер

Место рождения

с.Б.Рыбушкино.Курмышенск.уезда

Дата рождения

1738

Дата смерти

1789

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: Бахтияр

Мать: не указана

с.Б.Рыбушкино.Курмышенск.уезда
Рождение ребёнка
1773

Сын: Кантимера Сын Бикбай

Мать ребёнка: Зибайка

Рождение ребёнка
1777

Сын: Кантимера Сын Субхангул

Мать ребёнка: Зибайка

Рождение ребёнка
1789

Сын: Кантимера Сын Мрясь (Мирас)

Мать ребёнка: Зибайка

Смерть
1789
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