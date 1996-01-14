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Жиленков Артем Алексеевич
Жиленков Артем Алексеевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
14.01.1996
Пол
Мужской
Отец
Жиленков Алексей Анатольевич
1971 г.р.
Мать
Жиленкова (Чернышева) Марина Вячеславовна
1974 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1996
Отец:
Жиленков Алексей Анатольевич
Мать:
Жиленкова Марина Вячеславовна
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