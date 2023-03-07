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Чирков Зот Евтеев

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Место рождения

Нолинск, Нолинский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Около 1756

Дата смерти

1806

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1756

Отец: Чирков Евтихей (Евтей) Фадеев

Мать: Чиркова Евдокия Иванова

Нолинск, Нолинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1775

Сын: Чирков Игнатий Зотов

Мать ребёнка: Чиркова Елена (Савина)

Матушкинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1777

Сын: Чирков Агап Зотов

Мать ребёнка: Чиркова Елена (Савина)

Матушкинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1781

Дочь: Фекла Зотова

Мать ребёнка: Чиркова Елена (Савина)

Матушкинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1785

Сын: Чирков Мокей Зотов

Мать ребёнка: Чиркова Елена (Савина)

Матушкинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1789

Сын: Чирков Логин Зотов

Мать ребёнка: Чиркова Елена (Савина)

Матушкинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1801

Дочь: Васса Зотова

Мать ребёнка: Чиркова Елена (Савина)

Матушкинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чиркова Елена (Савина)

Работа или профессия
Неизвестно
экономический крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Матушкинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1806
Матушкинская, Нолинский уезд, Вятская губерния
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