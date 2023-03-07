Чирков Зот Евтеев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1756
Дата смерти1806
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1756
Рождение ребёнка
Около 1775
Сын: Чирков Игнатий Зотов
Мать ребёнка: Чиркова Елена (Савина)
Рождение ребёнка
Около 1777
Сын: Чирков Агап Зотов
Мать ребёнка: Чиркова Елена (Савина)
Рождение ребёнка
Около 1781
Дочь: Фекла Зотова
Мать ребёнка: Чиркова Елена (Савина)
Рождение ребёнка
Около 1785
Сын: Чирков Мокей Зотов
Мать ребёнка: Чиркова Елена (Савина)
Рождение ребёнка
Около 1789
Сын: Чирков Логин Зотов
Мать ребёнка: Чиркова Елена (Савина)
Рождение ребёнка
Около 1801
Дочь: Васса Зотова
Мать ребёнка: Чиркова Елена (Савина)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чиркова Елена (Савина)
Работа или профессия
Неизвестно
экономический крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1806