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Шихов Трофим Демидов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.09.1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1850

Отец: Шихов Демид

Мать: Мария

Рождение ребёнка
1872

Сын: Михаил

Мать ребёнка: Шихова Гликерия Луппова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шихов Григорий Трофимович

Мать ребёнка: Шихова Гликерия Луппова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Шихова Гликерия Луппова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Христина

Мать ребёнка: Шихова Гликерия Луппова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Матрона

Мать ребёнка: Шихова Гликерия Луппова

Смерть
Неизвестно
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