Шихов Трофим Демидов
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.09.1850
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1850
Отец: Шихов Демид
Мать: Мария
Рождение ребёнка
1872
Сын: Михаил
Мать ребёнка: Шихова Гликерия Луппова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шихов Григорий Трофимович
Мать ребёнка: Шихова Гликерия Луппова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Шихова Гликерия Луппова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Христина
Мать ребёнка: Шихова Гликерия Луппова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Матрона
Мать ребёнка: Шихова Гликерия Луппова
Смерть
Неизвестно