Баширова Алтын Бикя — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баширова Алтын Бикя

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.08.1916

Дочь: Сайфутдинова Минсылу Миннияровна

Отец ребёнка: Баширов Миннияр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шибулдина Миниса Миннияровна

Отец ребёнка: Баширов Миннияр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баширов Миннияр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Башироаа Кумиш бикя Миннияровна

Отец ребёнка: Баширов Миннияр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Баширов Галий Минниярович

Отец ребёнка: Баширов Миннияр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Баширов Миннигул Минниярович

Отец ребёнка: Баширов Миннияр

Смерть
Неизвестно