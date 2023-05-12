Баширова Алтын Бикя
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.08.1916
Дочь: Сайфутдинова Минсылу Миннияровна
Отец ребёнка: Баширов Миннияр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шибулдина Миниса Миннияровна
Отец ребёнка: Баширов Миннияр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Баширов Миннияр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Башироаа Кумиш бикя Миннияровна
Отец ребёнка: Баширов Миннияр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Баширов Галий Минниярович
Отец ребёнка: Баширов Миннияр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Баширов Миннигул Минниярович
Отец ребёнка: Баширов Миннияр
Смерть
Неизвестно