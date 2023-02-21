- Варвара Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди- Варвара Фёдоровна

- Варвара Фёдоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

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Мать

Не указана

Дети

1922 г.р.
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Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.05.1922

Сын: Татаринов Арсений Никонович

Отец ребёнка: Татаринов Никон Алексеевич

д. Тахтары (Шабалинский район, Кировская область)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Татаринов Никон Алексеевич

д. Тахтары (Шабалинский район, Кировская область)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Татаринов Никон Алексеевич

д. Тахтары (Шабалинский район, Кировская область)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Татаринов Никон Алексеевич

д. Тахтары (Шабалинский район, Кировская область)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Татаринов Никон Алексеевич

д. Тахтары (Шабалинский район, Кировская область)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Татаринов Никон Алексеевич

д. Тахтары (Шабалинский район, Кировская область)
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