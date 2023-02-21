- Варвара Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.05.1922
Сын: Татаринов Арсений Никонович
Отец ребёнка: Татаринов Никон Алексеевич
д. Тахтары (Шабалинский район, Кировская область)
Рождение ребёнка
Неизвестно
д. Тахтары (Шабалинский район, Кировская область)
Рождение ребёнка
Неизвестно
д. Тахтары (Шабалинский район, Кировская область)
Рождение ребёнка
Неизвестно
д. Тахтары (Шабалинский район, Кировская область)
Рождение ребёнка
Неизвестно
д. Тахтары (Шабалинский район, Кировская область)
Рождение ребёнка
Неизвестно
д. Тахтары (Шабалинский район, Кировская область)