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Бушуева Мария Кузьминична

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Место рождения

Шаркунова

Дата рождения

27.08.1924

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1881 г.р.

Мать

Около 1883 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Крещение
03.08.1924
Кудымкар, город Кудымкар, Пермский край
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. Р-162 Оп. 2 Д. 5 стр. АП 27
Рождение
27.08.1924

Отец: Бушуев Кузьма Сергеев

Мать: Бушуева Агафия Макариева

ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. Р-162 Оп. 2 Д. 5 стр. АП 27
Смерть
Неизвестно
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