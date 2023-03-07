Бушуева Мария Кузьминична
Место рождения
Дата рождения27.08.1924
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Крещение
03.08.1924
Кудымкар, город Кудымкар, Пермский край
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. Р-162 Оп. 2 Д. 5 стр. АП 27
Рождение
27.08.1924
Отец: Бушуев Кузьма Сергеев
Мать: Бушуева Агафия Макариева
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. Р-162 Оп. 2 Д. 5 стр. АП 27
Смерть
Неизвестно