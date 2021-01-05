Михайлов Федор Михайлович
Место рождения
Дата рождения11.10.1927
Дата смерти05.01.2021
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1927
Рождение ребёнка
21.06.1957
Мать ребёнка: Зоя
Рождение ребёнка
18.10.1959
Сын: Михайлов Евгений Федорович
Мать ребёнка: Михайлова Анна Сидоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Михайлова Анна Сидоровна
Смерть
05.01.2021
Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия