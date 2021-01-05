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Михайлов Федор Михайлович

Место рождения

Старые Урмары, Урмарский район, Чувашская Республика

Дата рождения

11.10.1927

Дата смерти

05.01.2021

Пол

Мужской

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1927

Отец: Семенов Михаил Семенович

Мать: Тимофеева Прасковья Тимофеевна

Старые Урмары, Урмарский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
21.06.1957

Сын: Михайлов Федор Федорович

Мать ребёнка: Зоя

Старые Урмары, Урмарский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
18.10.1959

Сын: Михайлов Евгений Федорович

Мать ребёнка: Михайлова Анна Сидоровна

Старые Урмары, Урмарский район, Чувашская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Михайлова Анна Сидоровна

Смерть
05.01.2021
Чебоксары, город Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия