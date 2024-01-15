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Ильин Степан Архипович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1769

Дата смерти

1831

Пол

Мужской

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: Ильин Архип

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1797

Сын: Ильин Евстигней Степанович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ильин Иван Степанович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зайцева Параскева Степановна

Мать ребёнка: не указана

Боровское, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
1831
Боровское, Добринский муниципальный район, Липецкая область
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