Ильин Степан Архипович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1769
Дата смерти1831
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769
Отец: Ильин Архип
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1797
Сын: Ильин Евстигней Степанович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зайцева Параскева Степановна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1831