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Шакунов Алексей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1909

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Шакунов Никита Петрович

Мать: Шакунова Наталья Константиновна

Рождение ребёнка
1934

Дочь: Малышева Валентина Алексеевна

Мать ребёнка: Воликова Анна Андреевна

Рождение ребёнка
31.12.1935

Дочь: Малышева Тамара Алексеевна

Мать ребёнка: Воликова Анна Андреевна

Рождение ребёнка
1937

Дочь: Малышева Людмила Алексеевна

Мать ребёнка: Воликова Анна Андреевна

Смерть
Неизвестно