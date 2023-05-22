Шакунов Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1909
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Рождение ребёнка
1934
Дочь: Малышева Валентина Алексеевна
Мать ребёнка: Воликова Анна Андреевна
Рождение ребёнка
31.12.1935
Дочь: Малышева Тамара Алексеевна
Мать ребёнка: Воликова Анна Андреевна
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Малышева Людмила Алексеевна
Мать ребёнка: Воликова Анна Андреевна
Смерть
Неизвестно