Кочергин Федор Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кочергин Федор Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1841

Сын: Кочергин Даниил Федорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Варвара Федоровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кочергин Дмитрий Федорович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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