Иван Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1767
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Отец: Тимофей Васильевич
Мать: Прасковья Кондратьевна
Рождение ребёнка
1799
Сын: Ефим Иванович
Мать ребёнка: Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Дарья Ивановна
Мать ребёнка: Марфа Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марфа Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Большое Коровино деревня Волокославинской волости Кирилловского уезда Новгородмкой губернии
Смерть
Неизвестно