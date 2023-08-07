Иван Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1767

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: Тимофей Васильевич

Мать: Прасковья Кондратьевна

Рождение ребёнка
1799

Сын: Ефим Иванович

Мать ребёнка: Марфа Ивановна

Рождение ребёнка
1805

Дочь: Дарья Ивановна

Мать ребёнка: Марфа Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марфа Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Большое Коровино деревня Волокославинской волости Кирилловского уезда Новгородмкой губернии
Смерть
Неизвестно
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