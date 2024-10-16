Лебедев Сергей Михайлович
Место рожденияМача
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти22.10.1893 ст.
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лебединцев Михаил Абрамович
Мать: Лебединцева Евдокия
Мача
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.09.1840 ст.
Дочь: Туркова (Лебедева) Фекла Сергеевна
Мать ребёнка: Лебедева (Слободскова) Федора Константиновна
Смерть
22.10.1893 ст.
в возрасте 69 лет, от старости