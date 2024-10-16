Лебедев Сергей Михайлович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Лебедев Сергей Михайлович

Место рождения

Мача

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

22.10.1893 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лебединцев Михаил Абрамович

Мать: Лебединцева Евдокия

Мача
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лебедева (Слободскова) Федора Константиновна

Рождение ребёнка
08.09.1840 ст.

Дочь: Туркова (Лебедева) Фекла Сергеевна

Мать ребёнка: Лебедева (Слободскова) Федора Константиновна

Нижняя Павловка, Оренбургский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
22.10.1893 ст.
Нижняя Павловка, Оренбургский муниципальный район, Оренбургская область
в возрасте 69 лет, от старости

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