Тузов Максим Ефимович
Место рожденияд. Харитоновская, Скорюково тож
Дата рождения1855
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: Тузов Ефим Николаевич
Мать: не указана
д. Харитоновская, Скорюково тож
Рождение ребёнка
1878
Мать ребёнка: Тузова Пелагея Григорьевна
Бракосочетание
06.10.1885
д. Харитоновская
Запись в МК 1885 г. Ентальского Ильинского прихода
Рождение ребёнка
Около 1885
Мать ребёнка: Тузова Пелагея Григорьевна
д.Харитонвоская, Скорюково тож
Смерть
Неизвестно