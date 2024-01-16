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Тузов Максим Ефимович

Место рождения

д. Харитоновская, Скорюково тож

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: Тузов Ефим Николаевич

Мать: не указана

д. Харитоновская, Скорюково тож
Рождение ребёнка
1878

Сын: Тузов Павел Максимович

Мать ребёнка: Тузова Пелагея Григорьевна

Бракосочетание
06.10.1885

Жена: Тузова Пелагея Григорьевна

д. Харитоновская
Запись в МК 1885 г. Ентальского Ильинского прихода
Рождение ребёнка
Около 1885

Сын: Тузов Андриян Максимович

Мать ребёнка: Тузова Пелагея Григорьевна

д.Харитонвоская, Скорюково тож
Смерть
Неизвестно
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