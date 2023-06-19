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Катаева Степанида Гурьевна

Место рождения

Шапочки

Дата рождения

11.11.1848 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1821 г.р.

Мать

Около 1820 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕВ
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Место
Комментарий
Рождение
11.11.1848 ст.

Отец: Катаев Гурий Яковлевич

Мать: Катаева Пелагея Степановна

120. 11 ноября родилась, 14 ноября 1848 г. крещена Степанида. Родители: Деревни Шапочкиной крестьянин той же госпожи Гурий Яковлев Катаев и законная жена его Пелагия Степанова; православного исповеда... Показать все
Крещение
14.11.1848 ст.
Ильинский, Ильинский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно