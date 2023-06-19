Катаева Степанида Гурьевна
Место рождения
Дата рождения11.11.1848 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
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Рождение
11.11.1848 ст.
Отец: Катаев Гурий Яковлевич
120. 11 ноября родилась, 14 ноября 1848 г. крещена Степанида. Родители: Деревни Шапочкиной крестьянин той же госпожи Гурий Яковлев Катаев и законная жена его Пелагия Степанова; православного исповеда... Показать все
Крещение
14.11.1848 ст.
Ильинский, Ильинский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно