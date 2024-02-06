Перфильев Василий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Перфильев Василий Иванович
Рождение ребёнка
1734
Сын: Перфильев Степан Васильевич
Мать ребёнка: Перфильева Ольга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Перфильев Яков Васильевич
Мать ребёнка: Перфильева Ольга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Перфильев Николай Васильевич
Мать ребёнка: Перфильева Ольга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Перфильев Василий Васильевич
Мать ребёнка: Перфильева Ольга
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Перфильева Ольга
Смерть
Неизвестно