Перфильев Василий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Перфильев Василий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Перфильев Василий Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1734

Сын: Перфильев Степан Васильевич

Мать ребёнка: Перфильева Ольга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Перфильев Яков Васильевич

Мать ребёнка: Перфильева Ольга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Перфильев Николай Васильевич

Мать ребёнка: Перфильева Ольга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Перфильев Василий Васильевич

Мать ребёнка: Перфильева Ольга

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Перфильева Ольга

Смерть
Неизвестно
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