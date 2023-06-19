Морданов Владимир
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Морданов Николай
Мать: Морданова Таисия
Рождение ребёнка
28.05.1986
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Морданова Елена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Морданова Елена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Морданова Елена