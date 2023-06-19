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Морданов Владимир

Место рождения

Сокольское, Сокольский, Нижегородская область

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Дети

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Добавил:

ЛР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Морданов Николай

Мать: Морданова Таисия

Сокольское, Сокольский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
28.05.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Морданова Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Морданова Елена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Морданова Елена