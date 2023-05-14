Глазкова Галина Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.04.1952
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1952
Отец: Архипов Виктор Степанович
Мать: Архипова Вера Ивановна
Рождение ребёнка
24.04.1972
Дочь: Глазкова Майя Викторовна
Отец ребёнка: Глазков Владимир Александрович
Рождение ребёнка
01.01.1976
Дочь: Глазкова Юлия Викторовна
Отец ребёнка: Глазков Владимир Александрович
Рождение ребёнка
01.04.1980
Дочь: Давлатова Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Роговский Иван Захарович
Рождение ребёнка
17.11.?
Дочь: Родина Вера Ивановна
Отец ребёнка: Роговский Иван Захарович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно