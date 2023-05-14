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Глазкова Галина Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.04.1952

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.04.1952

Отец: Архипов Виктор Степанович

Мать: Архипова Вера Ивановна

Рождение ребёнка
24.04.1972

Дочь: Глазкова Майя Викторовна

Отец ребёнка: Глазков Владимир Александрович

Рождение ребёнка
01.01.1976

Дочь: Глазкова Юлия Викторовна

Отец ребёнка: Глазков Владимир Александрович

Рождение ребёнка
01.04.1980

Дочь: Давлатова Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Роговский Иван Захарович

Рождение ребёнка
17.11.?

Дочь: Родина Вера Ивановна

Отец ребёнка: Роговский Иван Захарович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Глазков Владимир Александрович

Смерть
Неизвестно