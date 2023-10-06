Корелина Екатерина Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКорелина Екатерина Степановна

Корелина Екатерина Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1815 г.р.

Дети

1837 г.р.
1840 г.р.
1840 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.12.1837

Дочь: Корелина Настасья Ефимовна

Отец ребёнка: Корелин Ефим (Ефимий) Яковлевич

Чилино, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
01.11.1840

Дочь: Корелина Матрена Ефимовна

Отец ребёнка: Корелин Ефим (Ефимий) Яковлевич

Чилино, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
01.11.1840

Сын: Корелин Михаил Ефимович

Отец ребёнка: Корелин Ефим (Ефимий) Яковлевич

Чилино, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
24.12.1841

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Корелин Ефим (Ефимий) Яковлевич

Чилино, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
21.04.1845

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Корелин Ефим (Ефимий) Яковлевич

Чилино, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корелин Ефим (Ефимий) Яковлевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close