Корелина Екатерина Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.12.1837
Дочь: Корелина Настасья Ефимовна
Отец ребёнка: Корелин Ефим (Ефимий) Яковлевич
Рождение ребёнка
01.11.1840
Дочь: Корелина Матрена Ефимовна
Отец ребёнка: Корелин Ефим (Ефимий) Яковлевич
Рождение ребёнка
01.11.1840
Отец ребёнка: Корелин Ефим (Ефимий) Яковлевич
Рождение ребёнка
24.12.1841
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Корелин Ефим (Ефимий) Яковлевич
Рождение ребёнка
21.04.1845
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Корелин Ефим (Ефимий) Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно