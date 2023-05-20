Дробышев Иван Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.11.1929
Дата смерти06.05.1989
ПолМужской
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1929
Отец: Дробышев Дмитрий Степанович
Мать: Дробышева Анастасия
Рождение ребёнка
23.10.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Разумова Ираида Ивановна
Камень-на-Оби, Каменский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
06.05.1989