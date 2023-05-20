Дробышев Иван Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дробышев Иван Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.11.1929

Дата смерти

06.05.1989

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1929

Отец: Дробышев Дмитрий Степанович

Мать: Дробышева Анастасия

Рождение ребёнка
23.10.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Разумова Ираида Ивановна

Камень-на-Оби, Каменский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
06.05.1989