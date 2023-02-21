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Палец Агафья Васильева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1755

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1782

Сын: Палец Тит Георгиев

Отец ребёнка: Палец Юрий (Георгий) Иванов

Рождение ребёнка
1785

Сын: Палец Моисей Юрьев

Отец ребёнка: Палец Юрий (Георгий) Иванов

Рождение ребёнка
1785

Сын: Палец Терентий Юрьев

Отец ребёнка: Палец Юрий (Георгий) Иванов

Рождение ребёнка
1787

Дочь: Феодора Юрьева

Отец ребёнка: Палец Юрий (Георгий) Иванов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Палец Юрий (Георгий) Иванов

Место жительства
Неизвестно
деревня Затолок, Бобруйский уезд, Минская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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