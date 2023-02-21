Палец Агафья Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1755
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1782
Сын: Палец Тит Георгиев
Отец ребёнка: Палец Юрий (Георгий) Иванов
Рождение ребёнка
1785
Сын: Палец Моисей Юрьев
Отец ребёнка: Палец Юрий (Георгий) Иванов
Рождение ребёнка
1785
Сын: Палец Терентий Юрьев
Отец ребёнка: Палец Юрий (Георгий) Иванов
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Феодора Юрьева
Отец ребёнка: Палец Юрий (Георгий) Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
деревня Затолок, Бобруйский уезд, Минская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно