Уразов Хайрулла Нигматулла Улы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Уразов Хайрулла Нигматулла Улы

Место рождения

Урда, Западный Казахстан, Ханская Ставка

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Уразов Нигматулла Мухтар Улы

Мать: ?

Урда, Западный Казахстан, Ханская Ставка
Рождение ребёнка
18.04.1905

Дочь: Нагима Хайрулла Кызы

Мать ребёнка: Мариям Ахметжан Кызы

Урда, Западный Казахстан, Ханская Ставка
Смерть
Неизвестно
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