Уразов Хайрулла Нигматулла Улы
Место рожденияУрда, Западный Казахстан, Ханская Ставка
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Уразов Нигматулла Мухтар Улы
Мать: ?
Урда, Западный Казахстан, Ханская Ставка
Рождение ребёнка
18.04.1905
Дочь: Нагима Хайрулла Кызы
Мать ребёнка: Мариям Ахметжан Кызы
Урда, Западный Казахстан, Ханская Ставка
Смерть
Неизвестно