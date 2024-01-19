Круглова (Куйда) Пелагея Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Круглова (Куйда) Пелагея Трофимовна

Место рождения

Семёновка

Дата рождения

01.05.1893 ст.

Дата смерти

1972

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1893 ст.

Отец: Куйда Трофим Петров

Мать: Зиновия Петрова

Крещение
01.05.1893 ст.
Метрическая книга церкви Николеавской села Семеновского 1892 | «Украина, Запорожье Метрические Книги, 1774-1935», database, FamilySearch (https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XCH-5VDT : 9 Marc... Показать все
Бракосочетание
01.11.1909 ст.

Муж: Круглов Петр Афанасьевич

Свято-Николаевская церковь
Рождение ребёнка
18.07.1912 ст.

Сын: Круглов Илья Петрович

Отец ребёнка: Круглов Петр Афанасьевич

Николаевка, Черлакский муниципальный район, Омская область
Метрика 1912 года
Смерть
1972
Черлак, Черлакский муниципальный район, Омская область
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