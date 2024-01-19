Круглова (Куйда) Пелагея Трофимовна
Место рождения
Дата рождения01.05.1893 ст.
Дата смерти1972
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1893 ст.
Отец: Куйда Трофим Петров
Мать: Зиновия Петрова
Крещение
01.05.1893 ст.
Метрическая книга церкви Николеавской села Семеновского 1892 | «Украина, Запорожье Метрические Книги, 1774-1935», database, FamilySearch (https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:6XCH-5VDT : 9 Marc... Показать все
Бракосочетание
01.11.1909 ст.
Свято-Николаевская церковь
Рождение ребёнка
18.07.1912 ст.
Отец ребёнка: Круглов Петр Афанасьевич
Николаевка, Черлакский муниципальный район, Омская область
Метрика 1912 года
Смерть
1972
Черлак, Черлакский муниципальный район, Омская область