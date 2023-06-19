Григорович Иван Константинович
Место рождения
Дата рождения26.01.1853
Дата смерти03.03.1930
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1853
Отец: Григорович Константин Иванович
Мать: Мария Егоровна
Бракосочетание
1884
Жена: Мария Николаевна
Супруг(-а): Иван Константинович Григорович
Рождение ребёнка
22.02.1885
Дочь: Мария Ивановна
Мать ребёнка: Мария Николаевна
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Наталья Ивановна
Мать ребёнка: Мария Николаевна
Работа или профессия
Неизвестно
русский военно-морской и государственный деятель, генерал-адъютант, адмирал (19 марта 1911), последний морской министр Российской империи
Смерть
03.03.1930
Menton, France
Похороны
Неизвестно
на Никольском кладбище Александро-Невской лавры