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Григорович Иван Константинович

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Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

26.01.1853

Дата смерти

03.03.1930

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1853

Отец: Григорович Константин Иванович

Мать: Мария Егоровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
1884

Жена: Мария Николаевна

Супруг(-а): Иван Константинович Григорович
Рождение ребёнка
22.02.1885

Дочь: Мария Ивановна

Мать ребёнка: Мария Николаевна

Рождение ребёнка
1901

Дочь: Наталья Ивановна

Мать ребёнка: Мария Николаевна

Работа или профессия
Неизвестно
русский военно-морской и государственный деятель, генерал-адъютант, адмирал (19 марта 1911), последний морской министр Российской империи
Смерть
03.03.1930
Menton, France
Похороны
Неизвестно
на Никольском кладбище Александро-Невской лавры