Киселёва (Новикова) Анастасия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киселёва (Новикова) Анастасия Ивановна

Место рождения

Сабакайка, Алексеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

11.11.1901

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1901

Отец: не указан

Мать: не указана

Сабакайка, Алексеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
24.11.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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