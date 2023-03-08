Швалева Домна Прокопьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1783
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Швалева Анна Иванова
Отец ребёнка: Швалев Иван Лаврентьев
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Швалева Федора
Отец ребёнка: Швалев Иван Лаврентьев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно