Швалева Домна Прокопьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Швалева Домна Прокопьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1783

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1782 г.р.

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1803

Дочь: Швалева Анна Иванова

Отец ребёнка: Швалев Иван Лаврентьев

Новинка, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1807

Дочь: Швалева Федора

Отец ребёнка: Швалев Иван Лаврентьев

Новинка, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Швалев Иван Лаврентьев

Смерть
Неизвестно
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