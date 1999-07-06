Мусин Илья Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мусин Илья Александрович

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Место рождения

Кострома, город Кострома, Костромская область

Дата рождения

06.01.1904

Дата смерти

06.07.1999

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
С 1904
Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
С 1919
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1937
г. Минск, Белорусская ССР
Место жительства
С 1942
г. Ташкент, Узбекская ССР
Смерть
06.07.1999
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
По 1999
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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