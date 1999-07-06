Мусин Илья Александрович
Место рождения
Дата рождения06.01.1904
Дата смерти06.07.1999
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1904
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1904
Место жительства
С 1919
Место жительства
С 1937
г. Минск, Белорусская ССР
Место жительства
С 1942
г. Ташкент, Узбекская ССР
Смерть
06.07.1999
Место жительства
По 1999