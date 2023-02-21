Петельчиц Тамара Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петельчиц Тамара Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.08.1912

Дата смерти

18.12.1994

Пол

Женский

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1912

Отец: Петельчиц Александр Людвигович

Мать: Баранова Елизавета Ивановна

Рождение ребёнка
03.09.1935

Дочь: Волкова Валентина Сергеевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
26.05.1939

Дочь: Сидорова Нина Сергеевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Волков Валентин Иванович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
18.12.1994
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