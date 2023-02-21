Петельчиц Тамара Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.08.1912
Дата смерти18.12.1994
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.08.1912
Рождение ребёнка
03.09.1935
Дочь: Волкова Валентина Сергеевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
26.05.1939
Дочь: Сидорова Нина Сергеевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
18.12.1994