Сафронова (Гудкова) Татьяна Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сафронова (Гудкова) Татьяна Филипповна

Место рождения

Исаково, Малоярославецкий муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

21.01.1903 ст.

Дата смерти

01.07.1969

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1899 г.р.

Дети

Добавил:

ДЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1903 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Исаково, Малоярославецкий муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
06.06.1922

Муж: Сафронов Иван Николаевич

Бабичево, Малоярославецкий муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
14.09.1927

Дочь: Колганова Вера Ивановна

Отец ребёнка: Сафронов Иван Николаевич

Исаково, Малоярославецкий муниципальный район, Калужская область
Смерть
01.07.1969
Москва, город федерального значения Москва