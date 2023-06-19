Сафронова (Гудкова) Татьяна Филипповна
Место рождения
Дата рождения21.01.1903 ст.
Дата смерти01.07.1969
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1903 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
06.06.1922
Бабичево, Малоярославецкий муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
14.09.1927
Дочь: Колганова Вера Ивановна
Отец ребёнка: Сафронов Иван Николаевич
Смерть
01.07.1969
Москва, город федерального значения Москва