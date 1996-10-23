Рыбинская (Сидорова) Мария Петровна
Место рождения
Дата рождения14.08.1923
Дата смерти23.10.1996
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1923
Рождение ребёнка
06.06.1949
Сын: Рыбинский Юрий Степанович
Отец ребёнка: Рыбинский Степан (Станислав) Иосифович
Рождение ребёнка
1951
Дочь: Рыбинская Галина Степановна
Отец ребёнка: Рыбинский Степан (Станислав) Иосифович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.10.1996