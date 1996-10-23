Рыбинская (Сидорова) Мария Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыбинская (Сидорова) Мария Петровна

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Место рождения

Красная Речка, Боготольский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

14.08.1923

Дата смерти

23.10.1996

Пол

Женский

Добавил:

VR
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1923

Отец: Сидоров Петр Иванович

Мать: Сидорова Феоктиста Прохоровна

Красная Речка, Боготольский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
06.06.1949

Сын: Рыбинский Юрий Степанович

Отец ребёнка: Рыбинский Степан (Станислав) Иосифович

Ачинск, город Ачинск, Красноярский край
Рождение ребёнка
1951

Дочь: Рыбинская Галина Степановна

Отец ребёнка: Рыбинский Степан (Станислав) Иосифович

Ачинск, город Ачинск, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рыбинский Степан (Станислав) Иосифович

Смерть
23.10.1996
Ачинск, город Ачинск, Красноярский край
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