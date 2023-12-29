Елисеева (Вахрушева) Мария Михайловна
Место рожденияСанкт-Петербург, Российская Империя
Дата рожденияПосле 1830
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Санкт-Петербург, Российская Империя
Бракосочетание
1853
Рождение ребёнка
17.02.1854
Дочь: Александра Архиповна
Отец ребёнка: Елисеев Архип Алексеевич
Санкт-Петербург, Российская Империя
Работа или профессия
Неизвестно