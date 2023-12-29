Елисеева (Вахрушева) Мария Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елисеева (Вахрушева) Мария Михайловна

Место рождения

Санкт-Петербург, Российская Империя

Дата рождения

После 1830

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1816 г.р.

Дети

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, Российская Империя
Бракосочетание
1853

Муж: Елисеев Архип Алексеевич

Рождение ребёнка
17.02.1854

Дочь: Александра Архиповна

Отец ребёнка: Елисеев Архип Алексеевич

Санкт-Петербург, Российская Империя
Работа или профессия
Неизвестно
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