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Shpigel Moicey

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Место рождения

Пермь, Пермский, Пермский край

Дата рождения

13.10.1933

Дата смерти

31.01.2022

Пол

Мужской

Отец

1906 г.р.

Мать

1909 г.р.

Дети

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Добавил:

МN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1933

Отец: Shpigel Isaak Moiseevich

Мать: Shpigel Sarra

Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
01.03.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
10.11.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Пермь, Пермский, Пермский край
Работа или профессия
Неизвестно
Завод им. Калинина, цех №26
unknown
Смерть
31.01.2022
Ашкелон, Юж. округ Израиля Israel
Похороны
14.02.2022
Ашкелон, Юж. округ Израиля Israel
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