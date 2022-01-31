Shpigel Moicey
Место рождения
Дата рождения13.10.1933
Дата смерти31.01.2022
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1933
Отец: Shpigel Isaak Moiseevich
Мать: Shpigel Sarra
Рождение ребёнка
01.03.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
10.11.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
Завод им. Калинина, цех №26
unknown
Смерть
31.01.2022
Ашкелон, Юж. округ Израиля Israel
Похороны
14.02.2022
Ашкелон, Юж. округ Израиля Israel