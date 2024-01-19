Кудашов Сергей Викторович
Место рождения
Дата рождения27.04.1974
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1974
Образование
С 1989 по 1992
Среднее проф. тех. училище №8 (аппаратчик в производстве титана и редких металлов)
Бракосочетание
08.10.1993
Рождение ребёнка
04.01.1994
Сын: Кудашов Евгений Сергеевич
Мать ребёнка: Кудашова Анна Евгеньевна
Рождение ребёнка
30.10.1997
Дочь: Кудашова Юлия Сергеевна
Мать ребёнка: Кудашова Анна Евгеньевна
Развод
27.04.2007
Бракосочетание
08.07.2014