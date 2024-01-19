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Кудашов Сергей Викторович

Место рождения

Сухой Лог, Сухой Лог, Свердловская область

Дата рождения

27.04.1974

Пол

Мужской

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.1974

Отец: Кудашов Виктор Сергеевич

Мать: Кудашова Татьяна Зосимовна

Сухой Лог, Сухой Лог, Свердловская область
Образование
С 1989 по 1992
Березники, город Березники, Пермский край
Среднее проф. тех. училище №8 (аппаратчик в производстве титана и редких металлов)
Бракосочетание
08.10.1993

Жена: Кудашова Анна Евгеньевна

Березники, город Березники, Пермский край
Рождение ребёнка
04.01.1994

Сын: Кудашов Евгений Сергеевич

Мать ребёнка: Кудашова Анна Евгеньевна

Рождение ребёнка
30.10.1997

Дочь: Кудашова Юлия Сергеевна

Мать ребёнка: Кудашова Анна Евгеньевна

Березники, город Березники, Пермский край
Развод
27.04.2007

Жена: Кудашова Анна Евгеньевна

Березники, город Березники, Пермский край
Бракосочетание
08.07.2014

Жена: Кудашова Анна Евгеньевна

Березники, город Березники, Пермский край
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