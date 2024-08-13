Корноухов Михаил Прокопьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКорноухов Михаил Прокопьевич

Корноухов Михаил Прокопьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.11.1884

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1884

Отец: Корноухов Прокопий Никитич

Мать: Корноухова (Коблякова) Александра Игнатьевна

Работа или профессия
Неизвестно
Крещение
12.11.1884
Бракосочетание
11.11.1902

Жена: Корноухова (Богомолова) Пелагея Павловна

Рождение ребёнка
27.10.1903

Сын: Корноухов Дмитрий Михайлович

Мать ребёнка: Корноухова (Богомолова) Пелагея Павловна

Рождение ребёнка
27.07.1905

Дочь: (Корноухова) Мария Михайловна

Мать ребёнка: Корноухова (Богомолова) Пелагея Павловна

Мы используем куки для улучшения работы сайта.