Корноухов Михаил Прокопьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.11.1884
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1884
Работа или профессия
Неизвестно
Крещение
12.11.1884
Бракосочетание
11.11.1902
Рождение ребёнка
27.10.1903
Сын: Корноухов Дмитрий Михайлович
Мать ребёнка: Корноухова (Богомолова) Пелагея Павловна
Рождение ребёнка
27.07.1905
Дочь: (Корноухова) Мария Михайловна
Мать ребёнка: Корноухова (Богомолова) Пелагея Павловна